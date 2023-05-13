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AK Parti Sözcüsü Çelik Adana'da çiftçilerle bir araya geldi

AK Parti Sözcüsü Çelik Adana'da çiftçilerle bir araya geldi

Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da çiftçilerle buluştu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da çiftçilerle buluştu.

Ak Parti'nin Adana milletvekili adayı Çelik, Sarıçam Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tarım Sektörü İstişare Toplantısı'nda çiftçilerle bir araya geldi.

Toplantıya AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile tarım sektörü temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Toplantının ardından Çelik, Yüreğir ilçesinde bir araya geldiği vatandaşlara hitap etti.

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Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Ömer Çelik AK Parti Adana Güncel Haberler

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