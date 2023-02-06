AK Parti Sözcüsü Çelik Adana'da AFAD çadırındaki depremzedelerle görüşüp açıklamalarda bulundu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremle ilgili yardımların valilik ve AFAD koordinesinde gitmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremle ilgili yardımların valilik ve AFAD koordinesinde gitmesi gerektiğini belirtti.

Çelik, Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir enkazın yanında yer alan semt pazarında kurulan AFAD çadırlarında vatandaşlarla görüştü, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, depremzedeler için otel, spor salonları ve camilerin açık olduğunu söyledi.

Çelik, bazı vatandaşların sevdiklerine kavuşabilmek için enkaz başından ayrılmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Gördüğünüz gibi son derece zor ve ince bir çalışmayı, ekipler fedakarca yapıyorlar. Hepsine müteşekkiriz. Hepimizin amacı ve önceliği bir an evvel bu enkazdan bu canları kurtarmak. Sevdiklerini bekleyen insanlar burada. Çok süratli bir şekilde müdahale ediliyor. Yemek konusunda bir eksik var mı? Battaniye, soba konusunda bir eksik var mı? Bunlarla ilgili de sadece gelen raporlara bakmıyoruz. İşte milletvekili arkadaşlarımız, idareden görevli arkadaşlarımız buradalar. Sivil toplum örgütlerinden arkadaşlar 'hep beraber gidip yerinde görelim' diye gayret ediyoruz. Bazı yerlerde herhangi bir ihtiyaç yok. Bazı yerlerde tabii ihtiyaç oluyor. Çünkü yeni gelen vatandaşlarımız oluyor. Otellere gitme ya da spor salonlarında kalma konusunda bir isteksizlik söz konusu olduğunda, bu bölgeden ayrılmak istemediklerinde de buralarda AFAD, Kızılay çadırlar kurarak, işte sobalarla, battaniyelerle, gerekli takviyeyi yapıyor."

"Cumhuriyet tarihinin en büyük afetlerinin başında geliyor bu"

Çelik, bir gazetecinin "Bireysel yardım göndermek isteyenler var, o koordinasyonu tam olarak nasıl sağlıyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Burada hepsinin valilik ve AFAD üzerinden olması lazım. Eğer herkes kendi başına bireysel yardım ya da kendi kurumu, sivil toplum örgütü adına yardım götürürse o zaman şöyle bir problem oluyor, bir yerde çok fazla malzeme birikiyor ama eksik olan yerde malzeme olmuyor. Onun için valilik ve AFAD kontrolünde gitmesi lazım. Günlük olarak burada bu listeler güncelleniyor. Bütün partilerden, belediyelerimiz burada. Bütün belediye başkanlarımız, bütün partilerden, siyasetçi arkadaşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, valilik, AFAD, bütün bakanlıkların yetkilileri hepimiz buradayız. Bugün enkaz altındaki canları çıkarma günü. Bugün yaraları sarma günü."

Adana'da ilk andan itibaren kriz koordinasyonu konusunda yetkin bir çalışma yürütüldüğünün altını çizen Çelik, "Sivil toplum örgütlerinden gelen yardımlar bu şekilde organize ediliyor. Biz arkadaşlarımızla birlikte bu şekilde geziyoruz. Bu şekilde gezerek eksik varsa yerinde görüyoruz. Sadece raporlara bakmaksızın. Burada tabii bazı hassasiyetlerimiz var. Zaman zaman bugün kendim de şahit oldum. Yetkililerin çizdiği bandı aşarak, vatandaşlarımız tabii bir an evvel sevdiklerine kavuşmak için, o çalışmalara bizzat müdahil olmaya çalışıyorlar. Bu çok tehlikelidir. O enkaz altındaki canlarımızı da tehlikeye atar. Muhakkak surette uzman ekiplerin yönlendirmesine bakmamız lazım." ifadesini kullandı.

Enkaz bölgesi dışında bulunan ve durumu uygun olan vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunan Çelik, "Çünkü çok büyük bir afetle karşı karşıyayız. Cumhuriyet tarihinin en büyük afetlerinin başında geliyor bu. İşte bugün de yeni bir deprem tekrar söz konusu oldu." dedi.

"Bütün imkanların seferber edildi"

Çelik, cep telefonu hatlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi ve trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi için özel arabaların kullanılmaması çağrısını yineledi.

Adana'da ilk andan itibaren bütün imkanların seferber edildiğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün partilerden, çeşitli partilerden belediye başkanı arkadaşlarımız var. Hepsi birlik beraberlik ruhu içerisinde valiliğin koordinasyonunda bu afete müdahale ediyorlar. Şu anda tabii bir yandan bu canları kurtarmamız var. Bir yandan canlarımızı kaybettik, onların rahmete uğurlayacağız. Bir yandan yaralılarımızın iyileşmesi için yapmamız gereken koordinasyonlar var. Bütün bunlar çerçevesinde inşallah bu büyük imtihanı millet ve devlet olarak birlik, beraberlik içerisinde atlatacağız."