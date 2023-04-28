AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılışında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı kucaklama yürüyüşünde güçlü adımlar attıklarını söyledi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin canlı bağlantıyla katıldığı, Seyhan Nehri'nin ayırdığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılış töreninde, projenin Türkiye'nin en büyük 4'üncü köprüsü olduğunu belirtti.

Köprünün açılışını şehit aileleriyle yaptıklarını dile getiren Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Bütün bu eserler bize bu topraklarda bağımsız yaşayalım diye feda-i can eyleyen aziz şehitlerimize layık olmak için liderliğinizde yürüttüğümüz mücadelenin bir parçası." dedi.

Çelik, büyüklük olarak Türkiye'de birinci, dünyada 5'inci sırada yer alan Adana Müze Kompleksi'nin de bugün hizmete açıldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bütün bu eserler için zatı devletlerinize şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan 100 yıl evvel bir 28 Ekim günü devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' demişti. Bundan 100 yıl sonra bir 28 Ekim günü Cumhurbaşkanı'mız olarak Türkiye Yüzyılı'nı ilan ettiniz. Bütün bu eserlerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ni şan ve şerefle yönetmeniz, bütün bu eserlere liderlik etmeniz Türkiye Yüzyılı'nı kucaklama yürüyüşünde ne kadar güçlü adımlar attığımızı göstermektedir."