AK Parti Solhan 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleştirildi
Solhan Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresinde mevcut başkan Ziya Ataş yeniden ilçe başkanı seçildi. Kongrede Abdurrahman Karlı da aday oldu. Kongreye katılan AK Parti milletvekilleri ve bölge koordinatörü mücahit Altunok katılımcılara teşekkür ederek başarılar diledi.
Ak Parti Solhan 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Solhan Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede ilçe başkanlığı için mevcut başkan Ziya Ataş ile Abdurrahman Karlı aday oldu.
Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mücahit Altunok, kongrede yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kongrede, AK Parti Bingöl milletvekilleri Zeki Korkutata ve Feyzi Berdibek de birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından gidilen kongrede Ziya Ataş yeniden ilçe başkanlığına getirildi.