AK Parti Söke İlçe Teşkilatı bayramlaştı - Haberler

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AK Parti Söke İlçe Teşkilatı bayramlaştı

AA - Musa Ölmez - Güncel
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AK Parti Söke İlçe Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Söke İlçe Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma

programı düzenlendi.

İlçe başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma törenine AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Programda konuşan Yavuz, partililerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden seçim ittifakına ilişkin yapılan açıklamalara değinen Yavuz, "Şu anda çarşı mahalle karışık durumda. Onlar zaten bir türlü o yuvarlak masanın etrafında bir araya gelememişlerdi. Bugün o masada bir cumhurbaşkanı adayı çıkmayacak." diye konuştu.

AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes ise ramazan ayında tüm teşkilat üyeleriyle sahada olduklarını söyledi.

AA / Musa Ölmez - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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