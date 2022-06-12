AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da - Haberler

AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Zara ilçesine geldi. AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Zara ilçesine geldi. İlk olarak Zara Merkez Kabristanı bölgesini gezen Soluk, daha sonra Zara Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmaları devam eden millet bahçesi ve saat kulesi şantiyesini de inceleyen Soluk, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretler sonrası açıklama yapan Soluk, "İlçe merkezimizde yer alan kabristan çevresinde bulunan alanda düzenleme yapılacak, kullanılamaz raporu verilen ve yıkılan adliye lojmanlarının yerine yakın zamanda yeni lojman binası inşa edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğüne devredilen hizmet binası inşaatı da ihalesi tamamlanarak kısa sürede ilçemizin hizmetine kazandırılacak." dedi. AA / İbrahim Özel - Güncel Güncel Haberler

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