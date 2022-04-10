AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci ve İl Başkanı Aksu'dan AA'ya ziyaret

SİVAS (AA) - Ak Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.

Milletvekili Ekinci, ziyarette, AA'nın kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

AA'nın 13 dilde yayın yapan uluslararası bir markaya dönüştüğünü dile getiren Ekinci, AA'nın ilkeli, doğru, tarafsız habercilikle hem ülkenin hem de Sivas'ın sesi olduğunu belirtti.

Ekinci, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Hakan Aksu ise "Milli Mücadele yıllarında Anadolu'nun sesi olmak için kurulan, günümüzde ise dünyanın en saygın haber kuruluşları arasında yer alan Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." dedi.

AA Sivas Büro Sorumlusu Başmuhabir Önder Felek de ziyaret dolayısıyla Ekinci ve Aksu'ya teşekkür etti.