AK Parti Sivas İl Başkanlığından 27 Mayıs Darbesi açıklaması - Haberler

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Parti binasında teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Aksu, konuşmasında, Türkiye'nin birçok kez darbelere maruz kaldığını belirterek, "Bu darbeler, milletimizin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar vermiştir." dedi.

Hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzeni yıkmayı hedef alan ilk darbenin 27 Mayıs 1960'ta dönemin başbakanı Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştiğini vurgulayan Aksu, "27 Mayıs, milli irade ile arasına perde çekenlerin, demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza kazınmıştır. 1950 yılında dönemin tek parti hegemonyasını geride bırakarak milli iradenin teveccühü ile iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda ortaya koydukları yatırımlar ve hayata geçirdikleri projeler ile Türkiye'yi bir adım ileri taşımışlardır." ifadelerini kullandı.

Aksu, Türkiye'de darbeler döneminin kapandığını dile getirerek, "Her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, demokratik ve müreffeh bir Türkiye'de yaşayabilmemiz için serden geçen Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." diye konuştu.