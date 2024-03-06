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AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, yerel seçim projelerini açıkladı

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AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin projelerini basın mensuplarıyla paylaştı. Yüksel, Şişli ilçesine kazandırmayı planladığı 37 projeyi tanıttı. Otopark sorununu çözeceğini belirten Yüksel, kentsel dönüşüm, sosyal tesisler ve eğitim konularında da iddialı olduklarını söyledi.

AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin projelerini anlattı.

Şişli'deki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Yüksel, ilçeye kazandırmayı planladığı 37 projeyi tanıttı.

Yüksel, buradaki konuşmasında, Şişli'de doğup büyüdüğünü, babası ve dedesiyle birlikte 3 kuşaktır aktif siyasetin içinde yer aldıklarını söyledi.

Seçim çalışmalarına başladığı günden beri en fazla geri dönüşü otopark konusunda aldıklarını belirten Yüksel, gittiği mahallelerde vatandaşların akşam evlerine geldiklerinde uzun süre araçlarını park edecek yer aradıklarını söylediğini aktardı.

Yüksel, "Senelerdir de Şişli'ye bütün aday olan arkadaşlarımızın da seçilenlerin de her birinin ortak sunumu ve söylemi 'Otopark konusunu çözeceğim.' idi. Fakat çivi çakılmadı. Ben bu konuda çok iddialıyım. Diyorum ki 5 yıl içerisinde İstanbul'un Şişli ilçesi, en fazla zemin altı otoparkına sahip ilçemiz olacak." dedi.

Kentsel dönüşüm

Gökhan Yüksel, Şişli için en öncelikli konulardan birinin kentsel dönüşüm olduğunu, imar planlaması düzgün yapıldığı takdirde bu dönüşümün ilçe genelinde kolaylıkla sağlanabileceğini söyledi.

Kentsel dönüşüm konusunda başka ilçelere göre avantajlı olduklarını dile getiren Yüksel, "Kentsel dönüşümü örneğin Sultangazi'de yaparken 3-4 kat imar artışı vermek durumunda kalabiliyorsunuz ancak Şişli'de 1-2 kat imar artışıyla bu sorun çözülebilir çünkü burada rayiç bedeller yüksek." diye konuştu.

Yüksel, kentsel dönüşümde bir umutsuzluk havası estirildiğini ancak liyakatli kişilerle yapılacak kapsamlı bir çalışmayla 6 ay gibi bir sürede imar planlamasının hazırlanabileceğini dile getirdi.

"Sosyal tesislerle ilgili çok iddialıyız"

Şişli'nin tesisleşme konusunda olması gereken noktanın uzağında olduğunu söyleyen Yüksel, "Stadyum Vadisi" olarak adlandırdığı ve içerisinde konser alanı, tenis kortları, sosyal tesis, stadyum ve otopark bulunan projeyi bir mimar olarak kendi elleriyle hazırladığını anlattı.

Yüksel, Maçka Parkı ile Feriköy'de bir sosyal tesis projeleri olduğunu, Maçka'daki evlendirme dairesini de yenileyerek üzerine bir seyir terası inşa etmeyi planladıklarını belirterek, "Sosyal tesislerle ilgili çok iddialıyız. Bu projeleri 5 yıl içerisinde Şişli halkına kavuşturmak da boynumuzun borcu olsun." şeklinde konuştu.

Seçilmesi durumunda bir yıl içerisinde 25 mahallede 25 kreşin hazır hale getirileceğini kaydeden Yüksel, kreşlerin 7 gün 24 saat esasıyla çalışacağını, her kreşte özel çocuklar için birer sınıf ayrılacağını aktardı.

Yüksel ayrıca, üniversite öğrencilerine 10 bin, lise öğrencilerine 5 bin lira burs verileceğini, ilkokul öğrencilerine de kırtasiye malzemesi desteği sağlanacağını, yeni evleneceklere ise 50 bin lira çeyiz yardımı yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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