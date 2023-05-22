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AK Parti Şırnak Milletvekili Aslan Tatar mazbatasını aldı

AK Parti Şırnak Milletvekili Aslan Tatar mazbatasını aldı

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28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti'den Şırnak milletvekili seçilen Aslan Tatar, mazbatasını aldı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti'den Şırnak milletvekili seçilen Aslan Tatar, mazbatasını aldı.

Şırnak Adliyesinde mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Vildan Bakırcı ve komisyon üyelerinden alan Tatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Aldığı belgenin çok kıymetli olduğunu belirten Tatar, "Almış olduğum mazbatanın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorumluluğumun farkındayım. Başaracağımıza inanıyorum. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

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Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

Milletvekili AK Parti Şırnak Tatar Güncel Haberler

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