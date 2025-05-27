AK Parti Şırnak İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama

AK Parti Şırnak İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
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AK Parti Şırnak İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Ozan Ertaş, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Ak Parti Şırnak İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Ozan Ertaş, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Ertaş, parti binası önünde yaptığı açıklamada, 27 Mayıs darbesiyle dönemin zihniyeti tarafından Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının hukuk dışı idam edildiğini belirtti.

Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığının altını çizen Ertaş, şunları kaydetti:

"Demokrasi ve hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir. Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur. Bizler 'Durmak yok, yola devam' şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz. 27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an bile olsun geri durmayacağız."

Açıklamaya, Şırnak Belediye Başkan Vekili Şemsettin Barış ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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