AK Parti Şırnak İl Başkanı Erkan'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama

Ak Parti Şırnak Başkanı Halil Erkan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Beraberindeki partililerle Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapan Erkan, hafta sonu Ankara'da yapılan 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen mesajların, tarihi nitelikte olduğunu belirtti.

Erkan, yaşanan gelişmelerin AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı olarak kendilerine büyük sorumluluk yüklediğini dile getirerek, bu sürecin başarıya ulaşması için ellerinden gelen desteği sunacaklarını ifade etti.

Bu farkındalıkla ülkenin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan, yorulmadan çalışmalara devam edeceklerini anlatan Erkan, şunları söyledi:

"Bu önemli dönemin ilk çalışması olarak hafta boyunca evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek milletimizle beraber olacağız. Bu haftanın tarihimiz açısından bir başka önemi de 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yıl dönümü olması. O gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak yine aynı ruhla hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla bu ülkedeki kardeşliği milletimizle paylaşacağız."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Terörsüz Türkiye sürecine en büyük desteği vereceklerini belirterek, bu kardeşlik sürecinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini anlattı.

Yarka, bu süreç için başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.