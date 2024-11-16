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AK Parti Sinanpaşa 8. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

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Afyonkarahisar'da düzenlenen AK Parti Sinanpaşa 8. Olağan Kongresi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kongrede AK Parti yetkilileri birlik ve beraberlik mesajı verirken, Sinanpaşa'ya yapılan yatırımlar hakkında bilgi verildi. İsmail Aktürk, kongrede tek listeyle AK Parti İlçe Başkanı olarak seçildi. Kongreye milletvekilleri ve parti yöneticileri katıldı.

Afyonkarahisar'da AK Parti Sinanpaşa 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi kongrede, AK Parti'de kongrelerin birlik ve beraberlik oluşturduğunu söyledi.

Önceki ilçe başkanı ve yönetime teşekkür eden Çelebi, "23 yıldır bu ülkeye hep birlikte hizmet ediyoruz. Buradaki teşkilat mensuplarımızın bize verdiği katkı çok büyük."dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de Sinanpaşa ilçesine yapılan yatırımları anlattı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ise Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dimdik ayakta olduğunu vurgulayarak, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede, İsmail Aktürk AK Parti İlçe Başkanı seçildi.

Kongreye, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, belediye başkanları, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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