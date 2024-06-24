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AK Parti Siirt İl Başkanlığı, Siirt Belediyesinde Mobbing İddialarına Karşı Hukuki Mücadele Başlatacak

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AK Parti Siirt İl Başkanlığı, Siirt Belediyesinde çalışanlara çeşitli nedenlerle mobbing uygulandığı gerekçesiyle hukuki yollara başvurulacağını bildirdi. Belediyenin çalışanlarına yapılan baskı ve hukuksuzluklara karşı adımlar atılacağı belirtildi.

AK Parti Siirt İl Başkanlığı, Siirt Belediyesinde çalışanlara çeşitli nedenlerle mobbing uygulandığı gerekçesiyle hukuki yollara başvurulacağını bildirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Siirt Belediyesinin, çalışanlarına mobbing uyguladığı, belediyede çalışanların bir kısmının ehliyet ve liyakatlerine bakılmaksızın Temizlik İşleri Müdürlüğü ve farklı birimlerde görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DEM Parti'li belediyelerde çalışma hayatını düzenleyici, işçi ve işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı adımlar yerine yasa, kanunlar ve evrensel insan hakları çiğnenerek zulüm dönemi başlamıştır. Söz konusu belediyelerde yapılan baskı ve hukuksuzluklara karşı gerekli adımları atacağız. İş yeri değiştirme, onur kırıcı davranışlar, ayrımcılık ve ötekileştirme çabalarına karşı emekçi kardeşlerimizle hukuki mücadele başlatacağız. İlimizde mağdur ve mazlum olmuş bütün belediye çalışanlarının ve emekçilerinin yanında duracağız. DEM Parti'li belediyelere çağrımız hizmet anlayışından uzak davranışlara son vermesi, çalışanların haklarına riayet ederek asli görevleri olan belediyecilik hizmetini yerine getirmesidir."

Kaynak: AA / Güncel

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