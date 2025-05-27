AK Parti Siirt İl Başkanlığı 27 Mayıs darbesini kınadı

AK Parti Siirt İl Başkanlığı 27 Mayıs darbesini kınadı
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Siirt AK Parti İl Teşkilatı, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Siirt AK Parti İl Teşkilatı, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Siirt İl Kadın Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Büşra Erkoyuncu, parti binası önünde yaptığı açıklamada, vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Darbeye giden yolun taşlarının döşenmesinden, darbenin yapılışına, hukuksuz Yassıada yargılamalarından milli iradeye kasteden idam kararlarına kadar her yönüyle demokratik siyasetin üzerinde büyük yaralar bıraktığını ifade eden Erkoyuncu, milletin teveccühüyle iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının büyük bir kalkınma hamlesi başlatarak milletin gönlünde taht kurduğunu belirtti.

"Maalesef, takip eden yıllarda ülkemiz bu vesayet düzeninin yarattığı darbelerle sürekli geriletilmiştir. Milletin onayıyla iş başına gelen her iktidar, karşısında bu antidemokratik düzeni bulmuştur." ifadelerini kullanan Erkoyuncu, şunları kaydetti:

"Bu necip millet içinden demokrasi kahramanları çıkarmaya devam etmiştir. AK Parti olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle defalarca yüzleştik, sonuna kadar mücadele verdik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarını milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik."

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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