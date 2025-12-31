Haberler

AK Parti Siirt İl Başkanı Özturan'dan yeni yıl mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özturan, mesajında, heyecan ve mutlulukla karşıladıkları 2026 yılında da kentin geleceğini daha güçlü, yaşanabilir ve umut dolu kılmak için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kentin her noktasına dokunan projelerle hem bugüne hem yarınlara yatırım yapmaya devam edeceklerini dile getiren Özturan, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız yıl, hemşehrilerimizle omuz omuza vererek önemli adımlar attığımız bir yıl oldu. İnşallah yeni yılda da aynı birlik ve kardeşlik ruhuyla şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Amacımız, Siirt'te yaşayan her bir vatandaşımızın kendini değerli hissettiği, huzur ve güven içinde yaşadığı bir şehir inşa etmektir. Bu vesileyle 2026 yılının ülkemiz, milletimiz ve kadim şehrimiz başta olmak üzere tüm dünyaya sağlık, bereket, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! 25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi çifte müjde

Fenerbahçelileri havalara uçuran haber
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi çifte müjde

Fenerbahçelileri havalara uçuran haber
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak