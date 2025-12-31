AK Parti Siirt İl Başkanı Özturan'dan yeni yıl mesajı

AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özturan, mesajında, heyecan ve mutlulukla karşıladıkları 2026 yılında da kentin geleceğini daha güçlü, yaşanabilir ve umut dolu kılmak için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kentin her noktasına dokunan projelerle hem bugüne hem yarınlara yatırım yapmaya devam edeceklerini dile getiren Özturan, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız yıl, hemşehrilerimizle omuz omuza vererek önemli adımlar attığımız bir yıl oldu. İnşallah yeni yılda da aynı birlik ve kardeşlik ruhuyla şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Amacımız, Siirt'te yaşayan her bir vatandaşımızın kendini değerli hissettiği, huzur ve güven içinde yaşadığı bir şehir inşa etmektir. Bu vesileyle 2026 yılının ülkemiz, milletimiz ve kadim şehrimiz başta olmak üzere tüm dünyaya sağlık, bereket, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum."