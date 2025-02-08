AK Parti Siirt İl Başkanı Fotoğraf Oylamasına Katıldı

AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özturan, partisinin il başkanlığında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Doğal Yaşam ve Çevre", "Haber", "Günlük Hayat", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" başlıklı fotoğrafını seçen Özturan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş" adlı başlıklı karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafına oy veren Özturan, "Günlük Hayat" kategorisinde tercihini İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" karesinden yana kullandı.

Özturan, ilgiyle takip ettikleri oylamada yer alan her bir karenin oldukça anlamlı olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Oylamada emeği geçen herkese teşekkür eden Özturan, hak eden fotoğrafların kazanmasını temenni etti.