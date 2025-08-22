AK Parti Seydişehir'de Mahalle Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı tarafından mahalle başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Başkanı Ramazan Arın başkanlığındaki toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları, öncelikli konular ve çözüm önerileri görüşüldü, karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Arın, toplantıların düzenli aralıklarla devam edeceğini, amaçlarının her mahallenin sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturmak olduğunu söyledi.

Toplantıya, AK Parti Seydişehir İlçe Başkan Yardımcıları Ali Yavuz ve Bilal Güneş ile AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çiftçi ve mahalle başkanları katıldı.