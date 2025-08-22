AK Parti Seydişehir'de Mahalle Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı tarafından mahalle başkanları için istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. İlçe Başkanı Ramazan Arın, toplantının amacının mahallelerin sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek olduğunu vurguladı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı tarafından mahalle başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Başkanı Ramazan Arın başkanlığındaki toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları, öncelikli konular ve çözüm önerileri görüşüldü, karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Arın, toplantıların düzenli aralıklarla devam edeceğini, amaçlarının her mahallenin sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturmak olduğunu söyledi.

Toplantıya, AK Parti Seydişehir İlçe Başkan Yardımcıları Ali Yavuz ve Bilal Güneş ile AK Parti Seydişehir Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çiftçi ve mahalle başkanları katıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti

AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.