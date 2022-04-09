AK Parti Serik İlçe Teşkilatı, iftarda buluştu

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Türkiye'nin geleceği için 2023 seçimlerin önemli olduğunu belirterek, bu seçimden de zaferle çıkacaklarını bildirdi.

Taş, partisinin Serik İlçe Teşkilatı tarafından DSİ Parkı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile iftarlarda gönül sofralarında yer aldıklarını söyledi.

İftar öncesi vatandaşları ziyaret ettiklerini ve ezan vaktinde ise son uğradıkları evde aile ile iftar yaptıklarını anlatan Taş, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinlediklerini kaydetti.

Ak Parti'nin 20 yıldır vatandaşının yanında yer aldığı için iktidarda olduğunu dile getiren Taş, şunları söyledi:

"12 yıldır hedef 2023 diyoruz. Bunu derken Cumhurbaşkanımız bir vizyonu ve misyonu ortaya koydu. Kendi İHA ve SİHA'larını yapabilen, kendi yerli aracını, helikopterini üretebilen, kendi doğalgaz ve petrolünü çıkarabilen özgür ve güçlü Türkiye'den bahsediyoruz. Eskisinden çok güçlü, dünyaya meydan okuyan bir ülkede yaşıyoruz. Bunu Ukrayna – Rusya savaşında da bize hissettiren bir liderin yanında yol yürüyoruz. Cumhurbaşkanımız ülkemizi günden güne daha iyi noktalara götürdü."

Muhalefetin ise tek derdinin Erdoğan'ı görevinden uzaklaştırmak olduğunu ifade eden Taş, AK Parti karşısında birleşen ve aralarında HDP'nin de olduğu 6 partinin sadece bunun için çalıştığını kaydetti.

Taş, 2023 seçimlerinin de Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak, daha güçlü bir Türkiye için omuz omuza verip, gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti döneminde kente hizmet yağarken, Muhittin Böcek döneminde hiç bir yatırım yapılmadığını ifade eden Taş, "Muhtarlarımız Muhittin Böcek'ten hiçbir şey isteyemiyor. Bizim dönemimizde Menderes Başkan ile mahallelerine ihtiyaç olan hizmeti hayata geçiriyorlardı." dedi.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da Rusya ve Ukrayna savaşında Erdoğan'ın gösterdiği tutumun tüm dünyaya örnek ve Türkiye'nin en kadar güçlü bir ülke olduğunu gösterdiğini belirtti.

İftar programına AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın ile teşkilat üyeleri katıldı.