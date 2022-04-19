AK Parti Seferihisar vefa sahurunda bir araya geldi

SEFERİHİSAR, İZMİR (Bültenler) - Ak Parti'nin kuruluşundan beri partiye hizmet eden Seferihisar ilçe başkanları sahur programında birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Ak Parti Seferihisar İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği "Vefa Sahuru" programı AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak'ın katılımıyla gerçekleşti. Sahur programına katılan teşkilat mensuplarının ramazan ayını tebrik eden Sürekli, "Geçmişten günümüze Seferihisar teşkilatımızda görev almış olan yol arkadaşlarımızla sahur programında bir araya gelerek sahur maneviyatını birlikte idrak etmek bizim için mutluluk. Dün, bugün, yarın büyük ve güçlü Türkiye için birlikle, beraberlikle durmaksızın çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Seferihisar'da partiye hizmet eden teşkilat mensuplarına ve eski ilçe başkanlarına teşekkür eden AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Bugün ilçemize hizmet etme aşkıyla sürdürdüğümüz mücadelemize gönül veren tüm teşkilat mensuplarımıza, bu davaya öncülük etmiş olan önceki dönem ilçe başkanlarımıza ve tüm yöneticilerimize teşekkür ederim. Bizler dün sizlerden aldığımız bayrağı yorulmadan gece gündüz çalışarak onurla taşıyor, aldığımız noktadan ileriye götürerek bizden sonra gelecek arkadaşlarımıza daha iyi bir noktada devretmek için tüm gayretimizi gösteriyoruz. Birlik ve beraberlikle daha nice başarılara hep birlikte yürüyeceğimize kalpten inanıyoruz. Gönül bağı ile bağlı olduğumuz davamızın mensupları olan sizlerle Vefa Sahurunda bir araya gelmenin huzur ve bereketi içinde Allah tuttuğumuz oruçları kabul, birliğimizi daim etsin" diye konuştu.

AK Parti Seferihisar İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Seferihisar İlçe Teşkilatı mensupları, AK Parti Seferihisar Belediye Meclis Üyeleri Ümit Cingöz ve İsmail Bazan'ın da katıldığı "Vefa Sahuru" programı, önceki dönemlerde görev yapan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanlarının birlik ve beraberlik mesajlarıyla tamamlandı.

Bültenler / Güncel