AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı, kadın kooperatif yöneticileriyle buluştu

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, kadın kooperatif yöneticileriyle bir araya geldi.

Yazmacı'nın TBMM ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, GAP İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kadın Kooperatifleri Buluşmasında, kadın kooperatif yöneticileriyle bir araya gelen milletvekili Yazmacı, kooperatiflerin mevcut durumunu ve ileriye dönük projelerini değerlendirdi.

Kadınların ekonomi ve ülke kalkınmasındaki rolüne dikkati çeken Yazmacı, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız güçlü oldukça, Türkiye güçlü olacaktır. AK Parti hükümetleri olarak ayrımcılık, hak gaspı ve şiddet başta olmak üzere aile, eğitim, iş ve toplum hayatında kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı meselelerin çözüme kavuşturulması için birçok hukuki ve idari reformu hayata geçirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin kadınlarımıza verdiği önem ve destek kapatılamayacak, gizlenemeyecek, çamur atılamayacak kadar büyüktür. Kadınların güçlendirilmesinde kooperatiflerimizin son derece önemli bir rolü var. Kadınlar kooperatifler aracılığıyla ekonomik güçlerini bir araya getiriyorlar, kendi istihdamlarını oluşturabiliyorlar. Kooperatifleşme yoluyla gelir düzeylerini ve yaşam kalitelerini yükseltebiliyorlar."

Yazmacı, çalışmalarından dolayı GAP İdaresi Başkanı Hasan Maral ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti.