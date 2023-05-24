AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Pınarbaşı, seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti'den 28. dönem Şanlıurfa milletvekili seçilen Faruk Pınarbaşı, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur Cumhurbaşkanı Seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Pınarbaşı, kentteki seçim çalışmalarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, oturan değil koşan, susan değil konuşan vekil olarak, halka hizmet vereceklerini belirtti.

28 Mayıs'ta rekor oy patlamasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan olacağını ifade eden Pınarbaşı, şunları kaydetti:

"Halkımız, 14 Mayıs seçimlerinde 323 milletvekiliyle meclis çoğunluğunu bizlere verdi. Cumhurbaşkanlığında da yüzde 49,5 oy oranıyla Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini gösterdi. Yeter mi, yetmez. Halkımız 28 Mayıs'ta da kıymetli Cumhurbaşkanımız için sandıkları patlatacak. 28 Mayıs'ta başlayacak Türkiye Yüzyılı gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın, esnafımızın, memurumuzun, işçimizin kısaca tüm halkımızın yüzyılı olacak. Son 20 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin halkımız farkında. Bundan dolayıdır ki kara propagandadan medet umanlara halkımız prim vermiyor. Bu iktidar bu kadar güçlü olmasaydı, pandemi gibi çağın vebası, Rusya-Ukrayna savaşı, yüzyılın afeti, sel felaketleri gibi onca krizin altından başarıyla kalkabilir miydi? Düşünün ki yaşadığımız son afet Almanya'nın yüzölçümü kadar bir alanda etkili oldu. Deprem felaketinde devletimiz hızlıca aksiyon alıp, yapılabileceklerin en iyisini yaptı. En iyisini yapmasaydı deprem bölgesinde bu başarı elde edilebilir miydi? Vatandaşımız artık kandırılamıyor. Türkiye artık büyük devlettir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aramıza fitne sokmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz."

Pınarbaşı, gittiği her yerde vatandaşlardan başarının rehavetine kapılmadan 28 Mayıs'ta mutlaka sandık başında olmalarını isteyerek, seçim yasaklarının başlayacağı son dakikaya kadar sahada olacağını sözlerine ekledi.