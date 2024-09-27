Üye Girişi
Haberler

Milletvekili Abdürrahim Dusak, Bilecik'in Pazaryeri İlçesinde Ziyaretlerde Bulundu

Milletvekili Abdürrahim Dusak, Bilecik'in Pazaryeri İlçesinde Ziyaretlerde Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Türkiye Buluşmaları programı çerçevesinde Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Milletvekili Dusak'a yerel yöneticiler ve AK Parti teşkilatı üyeleri eşlik etti. Ziyaretlerinde şehit aileleri, engelli ve hastalar ile esnafı ziyaret eden Dusak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını vatandaşlara iletti.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Abdürrahim Dusak, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Dusak'a ziyaretlerinde, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Merkez İlçe Koordinatörü Fatih Yel, İl Sosyal Politikalar Başkanı Hülya Avcı, partinin ilçe teşkilatı üyeleri eşlik etti.

Şehit aileleri, engelli ve hastaları, esnaf ve kahvehane ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet eden Dusak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel

Yerel Haberler Milletvekili Pazaryeri Şanlıurfa Politika AK Parti bilecik Türkiye Güncel

BM'de utanç günü! Elinde on binlerce masumun kanı olan Netanyahu dünyaya sesleniyor

BM'de kürsüye çıkan Netanyahu, yaptıkları katliamı aklamaya çalışıyor

 Katliamcı Netanyahu'ya büyük şok! BM kürsüsünde konuşurken salonu terk ettiler

Netanyahu'ya BM'de büyük şok! Yalanlarını dinlemek istemediler

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı! 20 gün sonra defin işlemleri tamamen durabilir

2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı
Antalyaspor Fenerbahçe ik 11 açıklandı mı? Antalyaspor Fenerbahçe muhtemel 11'leri nedir, Antalya maçında kim oynayacak? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Eylül Buca, Karşıyaka, Bornova, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Maggie Smith öldü mü, neden öldü? Harry Potter'ın McGonagall hastalığı nedir? Şükrü Başdeğirmen kimdir? Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kaç yaşında, nereli? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 28-29 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Casperlar çetesi nedir, lideri kimdir? Mürüvvet Başdeğirmen kimdir, neden öldü? Isparta Belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı kimdir? CANLI maç izle! (SİVASSPOR BAŞAKŞEHİR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Sivas Başakşehir maçı nereden izlenir? 28 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Koç, Boğa, Balık burcu yorumu! 28 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Sürat kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sürat kargo dağıtım saatleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });