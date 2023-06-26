AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'den Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Önen mesajında, bayramların sevinçlerin paylaşıldığı, kardeşliğin pekiştiği, huzur ve mutluluk yaşatan, özel ve anlamlı günler olduğunu belirterek, "Bayramlar inancı, ibadeti, tarihi ve kültürü bir sevinç atmosferinde buluşturarak bizi istikbale taşıyan ve tarih sahnesinde biz Müslümanlara süreklilik kazandıran müstesna zaman dilimleridir. Bizi ayrı kılan farklılıklarımızı unutarak kalplerimizle var olmayı, birlik, beraberlik içerisinde hareket etmeyi daha iyi öğrenelim. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu güçlendirelim. Bir olalım, birlik olalım. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Her zaman her yerde insanımıza hizmet için gayret ediyor ve yapılan hizmetlerle hem sevindiriyor, hem seviniyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan bol bol dua alıyoruz. Hepimizin, cümle İslam aleminin Kurban Bayramı daha nice hayırlı hizmetlere vesile olsun." ifadelerini kullandı. Önen, ziyaret ya da tatil amacıyla yola çıkacak vatandaşların trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.