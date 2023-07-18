AK Parti Şanlıurfa eski İl Başkanı'nın aracı kaza yaptı
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AK Parti Şanlıurfa eski İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı'nın aracı ile başka bir araç çarpıştı. Kaza sonucunda 1 kişi yaralandı ve olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Ak Parti Şanlıurfa eski İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı'nın aracı ile başka bir araç çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Kaza, Şanlıurfa-Birecik otobanı girişinde meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti Şanlıurfa eski İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı yönetimindeki 63 M 5369 plakalı otomobil ile Hakan A.'nın kullandığı 27 Z 2593 plakalı otomobil çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel