AK Parti Şanlıurfa eski İl Başkanı'nın aracı kaza yaptı

AK Parti Şanlıurfa eski İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı'nın aracı ile başka bir araç çarpıştı. Kaza sonucunda 1 kişi yaralandı ve olay güvenlik kamerasına yansıdı.