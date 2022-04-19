AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı, Havza'yı ziyaret etti

HAVZA, SAMSUN (AA) - AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kırcalı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ile Kamlık Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı, vatandaşlarla sohbet etti. Ramazan ayında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kırcalı, "Ülkemize çeşitli tarihlerde saldırdılar. Son olarak 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini yaşadık. Hala operasyon yapmak istiyorlar. Doların, avronun üzerinden oynayarak Türkiye'yi sıkıştırmak istiyorlar. Ne kadar oynarlarsa oynasınlar, başaramayacaklar. AK Parti iktidarı hiçbir zaman halkını enflasyona ezdirmedi, bundan sonra da ezdirmeyecek. Gerekli tedbirler hızlı şekilde alındı, alınmaya devam ediyor." dedi.

Özdemir ise Büyükşehir Belediyesi ile halk için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, çalışmalarda kendilerine destek olan Kırcalı ve tüm tüm milletvekillerine teşekkür etti.

Daha sonra Kamlık İlkokulu binasında inceleme yapan Kırcalı ve Özdemir, annesi yaşamını yitiren Havza Asayiş Trafik Hizmetlerini Kalkındırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Ahmet Burak Kazdal'a taziye ziyaretinde bulundu.

Kırcalı ve beraberindekiler, İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek, Emniyet Müdür Vekili Mustafa Balcı ve emniyet mensuplarıyla sohbet etti.