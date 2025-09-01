AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse'den Havza Çıkarması

Ak Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse AK Parti Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Köse ziyaretinde Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen ve partililerle bir araya geldi.

AK Parti Havza Belediyesi Meclis Grup Toplantısı'na katılan Köse, Belediye Meclisi üyeleriyle bir toplantı yaptı.

AK Parti İlçe Başkanı Pekşen, yaptığı konuşmada AK Parti Havza İlçe Teşkilatı olarak tüm kademelerle Havza için çalıştıklarını ifade etti.

İkiz, Belediye çalışmaları hakkında bilgiler vererek, "Önceliğimiz halkımızın ihtiyaç ve talepleri." dedi.

Mehmet Köse ise AK Parti teşkilatlarında istişare kültürünün önemine değinerek, "Biz hep birlikte güçlü bir aileyiz. Bu birlik ve beraberliğimiz partimizin istişare kültüründen gelmekte." ifadelerini kullandı.