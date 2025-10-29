Haberler

AK Parti Samsun İl Başkanı Köse, Şehrin Ekonomik Gelişimi Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun'un ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimini vurgulayarak, şehir hastaneleri ve hızlı tren projelerinin şehrin ticari ve sağlık açısından önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca, kıyı yapılaşmasına dair spekülasyonlara yanıt verdi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun'un ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimine dair değerlendirmede bulundu.

Köse, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'un sanayi, tarım ve turizmde hızla büyüdüğünü, yeni OSB'lerle kentin Kuzey Anadolu'nun üretim merkezi haline geldiğini belirtti.

Samsun'un tarım, turizm ve su ürünleri potansiyeline sahip olduğunu, bu kapsamda büyük ölçekli altyapı ve yatırım projelerinin hayata geçirildiğini anlatan Köse, "Yolcu ve yük taşımacılığı yapacak yapım aşamasındaki Ankara-Samsun Hızlı Tren Projesi tamamlandığında Samsun ile Mersin limanları birbirine bağlanmış olacak. Şehrimiz ulusal ve uluslararası ticaret ağının merkezlerinden biri olacak." ifadesini kullandı.

Şehir hastanesinin kısa süre sonra hizmete gireceğini aktaran Köse, yapımı devam eden Tekkeköy ve Atakum Devlet hastaneleri, planlanan diğer kamu hastaneleri ve özel hastanelerle Samsun'un önemli bir sağlık kenti olduğunu vurguladı.

"Kıyılar yapılaşmaya açılıyor, yapılacak değişiklikle kumsallarımız, sahil şeritlerimiz, denizimiz doldurularak kazanılacak alanlarımız sanayi tesisi için yapılaşmaya açılacak" yönündeki iyi niyetli olmayan iddiaların gerçeği yansıtmadığına işaret eden Köse, şöyle devam etti:

"Yapılan düzenleme, çarpıtılarak iddia edildiği gibi Samsun'un genel kıyı alanlarını veya halkın kullanımındaki kumsallarımızı, sahil şeridimizi hiçbir şekilde kapsamamaktadır. Yalnızca Orta Karadeniz Serbest Bölgesi sınırları içerisinde geçerli olup, söz konusu bölge Samsun Büyükşehir Belediyesi tasarrufunda bulunan, sınırları belirlenmiş serbest bölge alanıdır. Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında üretim, ihracat ve istihdama yönelik yatırımların yapılabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Düzenleme ile ??Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin faaliyete geçme süreci hızlanacak, ?ülkemizin ihracat potansiyeline katkı sağlanacak, bölge ekonomisine canlılık kazandırılarak yaklaşık 2 bin kişilik yeni istihdam oluşturulacak, hazine taşınmazlarının etkin değerlendirilmesiyle yıllık yaklaşık 10 milyon dolar ilave kamu geliri elde edilecektir. Bu değişiklik kıyı alanlarında özel mülkiyete, konut yapılaşmasına veya turistik yerleşime izin vermemekte, yalnızca serbest bölge sınırları içinde kalmaktadır. Samsun'un sahilleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkın ortak kullanımında olmaya devam edecektir."

Çevreye duyarlı olduklarını vurgulayan Köse, "Partimizin ve hükümetimizin temel önceliği doğal varlıklarımızı koruyarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, yerli üretimi ve ihracatı desteklemek, kamu kaynaklarını verimli biçimde değerlendirmektir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
