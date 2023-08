AK Parti Samsun İl Başkanı Köse'den AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü mesajı

Ak Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Ak Parti'nin 22'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Köse, mesajında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'ye ve millete hizmet yolunda ilk günkü gibi gayretle, aşkla çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı.

AK Parti'nin 21 yıl boyunca sayısız hizmetleri, devasa yatırımları ülkeye kazandırdığına dikkati çeken Köse, "AK Parti'mizin ülkemize ve milletimize hizmet için yola çıkışının 22. yıl dönümündeyiz. Bizim daha yapacak çok işimiz, milletimiz ile birlikte gidecek çok uzun yolumuz var. AK Parti henüz 22 yaşında, doğrular için hep iş başında. AK kadrolar ilk günkü gibi bugün de milletimiz için gece gündüz hizmet yarışı içerisinde." ifadelerini kullandı.

Köse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözünü anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu yolculukta AK Parti, milletimizin büyük desteği ve teveccühü ile girmiş olduğu her seçimden birinci çıktı. AK Parti ilk gün olduğu gibi bugün de milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip. Milletimize hizmet şiarıyla çıktığımız bu yolculukta iktidarda geçen 21 yıl boyunca nice eserleri ülkemize kazandırdık, milletimizin hizmetine sunduk. Tabii bu hizmetleri bir bir hayata geçirirken darbe girişiminden, kurulan tuzaklara, ekonomik saldırılarla karşı karşıya kaldık. Ancak tüm bu saldırıları, tuzakları Allah'ın yardımı, birlik beraberlik içinde milletimizin omuz omuza vermesi ile bertaraf ettik. Nice badireler atlatarak bugünlere geldik. İnşallah şu anda yaşanan sıkıntıların da üstesinden geleceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her meselesini çözüme kavuşturduğumuz gibi hayat pahalılığının da üstesinden gelip, her zaman olduğu gibi milletimizin refahı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."