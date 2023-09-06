AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Toysal, görevine başladı
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca Samandağ İlçe Başkanlığına getirilen Ahmet Toysal, görevine başladı.
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca Samandağ İlçe Başkanlığına getirilen Ahmet Toysal, görevine başladı.
Samandağ Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende Toysal, görevi 4 yıldır ilçe başkanlığını yürüten Semir Özdemir'den devraldı.
Toysal, törende yaptığı konuşmada, yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: AA / Güncel