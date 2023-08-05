AK Parti Salihli İlçe Teşkilatı Muharrem Ayı Aşure Hayrı Düzenledi

AK Parti Salihli İlçe Teşkilatı, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure hayrı düzenledi. Etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, vatandaşlara aşure ikram etti ve birlik beraberlik mesajı verdi.

Ak Parti Salihli İlçe Teşkilatı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure hayrı düzenlendi. Parti binası önünde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yapılan duanın ardından kazanın başına geçen AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünlü ve yönetim kurulu üyeleri, vatandaşlara aşure ikram etti.

Muharrem ayının paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı önemli bir ay olduğunu belirten AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç "Bu mübarek günlerde birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muharrem ayındaki ikramlarımızı gelenekselleştirerek hem inançlarımızın gereğini yerine getiriyor, hem de vatandaşlarımızla bir araya gelip kucaklaşıyoruz. Aşuremiz bereketli, birliğimiz daim olsun" dedi.

Aşure etkinliğine; Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Halil Tüfek, belediye meclis üyeleri, partililer, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA