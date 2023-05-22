AK Parti Sakarya milletvekilleri mazbatalarını aldı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Ak Parti'den Sakarya milletvekili seçilen Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya mazbatalarını aldı.

Sakarya Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen törende, İl Seçim Kurulu Başkanı Ethem Özkan, milletvekillerine mazbatalarını takdim etti.

Ak Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, törende yaptığı konuşmada, milletvekillerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Sakarya'nın tüm ilçelerinde çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirten Tever, "Millete hizmet yolunda seçilerek bu yola revan olan milletvekillerimizi gönülden tebrik ediyorum. Görevlerini tamamlayan 27. dönem milletvekillerimize de bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Ancak bu yarışta sen, ben değil biz olursak var oluruz. Ak davamızda bugünlere kadar biz olarak geldik, inşallah bundan sonra da yine biz olarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tever, sadece ülkeye ve şehre eser kazandırmanın peşinde olduklarını anlatarak, Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak 14 Mayıs'ta tüm dünyaya örnek olacak demokrasi sınavı verdiklerini kaydetti.

Milletin, TBMM'de 322 milletvekiliyle çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vererek, yasamada nasıl bir tablo istediğini gösterdiğini aktaran Tever, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Sakarya'dan rekor oy oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olacaklarını ifade etti.

Törende, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Çalışkan ve partililer de yer aldı.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023