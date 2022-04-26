AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, Kocaali'de temaslarda bulundu

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Kocaali ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi, işçilerle iftar yaptı.

İlk olarak parti teşkilatıyla buluşan Atabek, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Atabek, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulunu da ziyaret ederek, öğrenciler ve okul yönetimiyle bir araya geldi.

Yerli imkanlarla kurulan simülasyon cihazları hakkında bilgi alan Atabek, "Bugünleri görmek çok güzel, binbir zorluk ve badireler atlatılarak kurulan Denizcilik Meslek Yüksekokulunun, şimdi ülkemizin dört bir yanından gelen öğrencilerin eğitim yuvası olduğunu görüyoruz. İnşallah bu okulumuz alanında uzman kişiler yetiştirerek, ülkemizin gemicilik alanında önemli merkezlerinden biri olur." dedi.

Atabek, daha sonra ilçede karavan üretimi yapan bir firmada işçilerle iftar yaptı.

Burada konuşan Atabek, doğası, denizi ve eşsiz manzarasıyla binbir güzelliği içinde bulunduran Sakarya'nın, son zamanlarda doğaseverlerin uğrak noktası olmaya devam ettiğini belirterek, "Sizler de işletmenizde yapmış olduğunuz bu işlemlerle ülkemizin ekonomisine ve istihdamına önemli katkıda bulunuyorsunuz. Rabbim, işlerinizi hayırlı ve bereketli kılsın." diye konuştu.

Programlara, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AK Parti İlçe Başkanı Ersan Demir ve partililer de katıldı.