AK Parti Polatlı İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Polatlı İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AA - Ali Tuna - Güncel
 - Güncelleme:
AK Parti Polatlı İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda partililere hitap eden AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, dünyada büyük bir kriz yaşandığını, bu krizi en az badireyle atlatan ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu belirtti.

Türkiye stratejik bir konumda olduğunu aktaran Turan, "2001 krizini bilirim merkez bankasında para yoktu. Şimdi 125 milyar dolar civarı para var. 232 milyar dolar bankalarda vatandaşın parası var. Şu anda Türk bankalarında insanımızın parası ülke bütçesinin 4 katı. Bu ülke batmaz. Avrupa Birliği ülkelerinden çok çok iyi durumdayız." ifadesini kullandı.

Turan, savunma sanayinde yüzde 85 yerlilik oranına ulaştıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin Türkiye'de önemli başarılara imza atarak söz sahibi olduğunu ve tüm vatandaşların yapılan hizmetlerin farkında olduğunu kaydetti.

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Ebru Kurban Yaldız da yeni bir dünya düzeninin kurulmakta olduğunu, Türkiye'nin bu düzende etkin rol alabilmesi için anne ve babaların çocuklarını bilgi ve iletişimi teknolojileri meslek guruplarına yönlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir de AK Parti'nin kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, tüm kademeleriyle vatandaşlara hizmet ettiğini, ramazan boyunca halkla buluştuklarını ifade etti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Ali Tuna - Güncel

AK Parti, Hisarcık, Polatlı, Ankara, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title