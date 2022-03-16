AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Soydan'ın vefat eden babası defnedildi - Haberler

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AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Soydan'ın vefat eden babası defnedildi

AA - İbrahim Öztosun - Güncel
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AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Soydan'ın vefat eden babası defnedildi

Bilecik'in AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan'ın kalp krizi geçirerek vefat eden babası Muhittin Soydan (66) son yolculuğuna uğurlandı.

PAZARYERİ, BİLECİK (AA) - Bilecik'in AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan'ın kalp krizi geçirerek vefat eden babası Muhittin Soydan (66) son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden merhum Soydan'ın cenazesi, Çarşı Mahallesi Karamustafa Paşa Cami'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında ilçe kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik il ve ilçe AK Parti teşkilatları, bazı belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Babasını kaybeden AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan, taziye için gelenlere teşekkür etti.

AA / İbrahim Öztosun - Güncel

Pazaryeri, AK Parti, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Haberler

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