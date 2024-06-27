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AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa göreve başladı

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Mehmet Sadi Binboğa, AK Parti Osmaniye İl Başkanı olarak atandı ve görevi Adnan Bayram'dan devraldı. Binboğa, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, memleketlerine faydalı işler yapacaklarını ve teşkilata hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Adnan Bayram da Binboğa'ya başarılar diledi.

Ak Parti Osmaniye İl Başkanı olarak atanan Mehmet Sadi Binboğa, görevi Adnan Bayram'dan devraldı.

Binboğa, il binasında düzenlenen törende, görevi kendisine layık gören Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Heyecanlı ve gururlu olduğunu ifade eden Binboğa, "Partimizin her kademesinde görev alıp teşkilatımıza hizmet etmeye çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bu dönemde bizlere il başkanlığını layık gördü. Kendisine teşekkür ediyorum. AK Parti olarak memleketimize faydalı işler yapmamız gerekiyor. Biz kapı kapı dolaşacağız. Elimizden gelen yapacağız." şeklinde konuştu.

Binboğa, 7 aydır görevi vekaleten yürüten Adnan Bayram ve yönetimine de teşekkürlerini iletti.

Adnan Bayram da başarılar dilediği Binboğa'yı tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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