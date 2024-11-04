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AK Parti Nizip İlçe Kongresi Düzenlendi

AK Parti Nizip İlçe Kongresi Düzenlendi
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde AK Parti'nin 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Tek aday Yakup Karakuş, yeniden ilçe başkanı seçildi. Kongre, katılımcılar arasında bir şenlik havasında geçti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede tek aday Yakup Karakuş, yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

Karakuş yaptığı konuşmada, Nizip için çok çalışacaklarını söyledi.

Kongrenin bir şenlik havasında geçtiğini ifade eden Karakuş, kongreye katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Kongreye, AK Parti Gaziantep Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Milletvekilleri Ali Şahin, Bünyamin Bozgeyik, İrfan Çelikaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Fedaioğlu, MKYK üyesi Mehmet Sait Kirazoğlu, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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