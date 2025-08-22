AK Parti'nin 'Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı'nın ilki İstanbul'da yapıldı

Ak Parti Genel Merkezi Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı'nın İstanbul'daki toplantısında konuşan AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "Hedefimiz, ilgili toplum kesimlerinin katılımıyla geniş bir etkileşim ve diyalog zemini oluşturmayı, iklim dostu yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve döngüsel yeşil ekonomiye geçiş konusundaki çalışmalarımızı aktarmaktır. Bizler de yerel düzeyde farkındalığı artırmak için bilinçlendirme çalışmalarına katkı sunmak üzere güçlü bir başlangıç yapmaktayız. Gelecek İçin Yeşil Kalkınma temasıyla hayata geçirdiğimiz program, iklim değişikliğiyle mücadeleyi, doğal kaynakların verimli kullanımını ve yeşil ekonomi temelli kalkınma anlayışının güçlendirilmesini amaçlıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı'nın ilk toplantısı gerçekleşti. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Şişli İlçe Başkanı Serkan Polat katıldı. Program kapsamında iklim değişikliğine karşı Türkiye'nin yeşil dönüşüm vizyonu ele alındı.

'NEFESİNİ ENSEMİZDE HİSSETMEYE BAŞLADIĞIMIZ YAKIN BİR TEHDİTLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "İklim krizi dediğimiz konu aslında başlık olarak sadece şehirlerimizi değil, sadece bölgelerimizi değil, sadece ülkemizi değil; küresel anlamda tüm dünyayı tehdit eden ve nefesini ensemizde hissetmeye başladığımız kadar yakın bir tehditle karşı karşıya olduğumuz bir meseledir. Bu açıdan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Vizyonu doğrultusunda kıymetli başkanlarımızın, kıymetli milletvekillerimizin, kıymetli parti temsilcilerimizin katkıları ile ülkemizi bu anlamda geleceğe hazırlıyoruz. Hep birlikte yakın zamanda ülkemizde de net bir şekilde hissettiğimiz yaz dönemindeki yoğun seller, birkaç senedir yaşadığımız yangınlar ve hava hareketliliğindeki dönüşüm; bu konuyu ne kadar ciddiye almamız gerektiği konusunda bize net bir uyarı yapmaktadır" dedi.

'ÇEVRE KORUMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA BİRÇOK DÜZENLEMEYİ HAYATA GEÇİRDİK'

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "Günümüz dünyasında yaşanan afetler, iklim değişikliğinin ne denli önemli bir sorun olduğunu ortaya koymuştur. Sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel felaketleri, don, su kaynaklarının yetersizliği ve orman yangınları artık yalnızca belli bölgelerin değil, tüm insanlığın ortak sorunu haline gelmiştir. Türkiye, giderek derinleşen bu sorun karşısında başından itibaren kararlı ve vizyoner adımlar atmaktadır. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde açıklanan 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Vizyonu, sadece çevre politikalarının değil, aynı zamanda üretimden ulaşıma, enerjiden tarıma kadar tüm sektörlerin yol haritasını şekillendirmektedir. Bu kapsamda ülkemiz ve milletimiz adına fayda sağlayan, son günlerin en önemli gündem maddelerinden biri olan çevre koruma ve iklim değişikliği konusunda birçok düzenlemeyi hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ DÖNGÜSEL YEŞİL EKONOMİYE GEÇİŞ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIMIZI AKTARMAKTIR'

İklim Kanunu'na değinen Tuncer, "2 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İklim Kanunu, bu hedefe ve yeşil kalkınma vizyonuna ulaşmaya yönelik düzenlemelerden biridir. Ülkemizin stratejik önceliklerini ve temel değerlerini yansıtan ve değişen dünyanın yeni ekonomi modeline geçişini hızlandıran İklim Kanunu'nu aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma, sosyal adalet ve toplumsal refahın teminatı olarak nitelendiriyoruz. İklim Kanunu ile birlikte iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynaklarımızı korumaya yönelik bütüncül bir çerçeve oluşturulmuş; karbon salınımını düşürmek, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak ve yeşil ekonominin gerektirdiği yapısal düzenlemeleri gerçekleştirmek adına önemli adımlar atmaktayız. Bu anlayışla AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı olarak, bu adımların çerçevesini kamuoyuna aktarmak için 20 Ağustos - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında 81 ilimizde Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programları düzenleyeceğiz. Bu programlarla il ve ilçelerimizde teşkilat mensuplarımız, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek iklim değişikliğine karşı Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonu; İklim Kanunu'nun amaç, kapsam ve hedefleri ile yapılan düzenlemeler konusunda bilgi paylaşımı ve değerlendirmeler yapılacaktır. Hedefimiz, ilgili toplum kesimlerinin katılımıyla geniş bir etkileşim ve diyalog zemini oluşturmak, iklim dostu yaşam biçimlerini yaygınlaştırmak ve döngüsel yeşil ekonomiye geçiş konusundaki çalışmalarımızı aktarmaktır. Bizler de yerel düzeyde farkındalığı artırmak için bilinçlendirme çalışmalarına katkı sunmak üzere güçlü bir başlangıç yapmaktayız. Gelecek İçin Yeşil Kalkınma temasıyla hayata geçirdiğimiz program, iklim değişikliğiyle mücadeleyi, doğal kaynakların verimli kullanımını ve yeşil ekonomi temelli kalkınma anlayışının güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Bugün doğa için atılacak her adımın, yarının daha sağlıklı şehirlerini ve daha yaşanabilir bir dünyasını inşa edeceğine inanıyoruz" dedi.