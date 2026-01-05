Haberler

AK Parti'nin Siirt'teki üye sayısı 44 bin 677 oldu

AK Parti'nin Siirt'teki üye sayısı 44 bin 677 oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

???????AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, Siirt'te 2025'te 4 bin 360 yeni üye kazandırdıklarını belirtti.

??????? Ak Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, Siirt'te 2025'te 4 bin 360 yeni üye kazandırdıklarını belirtti.

Özturan, yönetim kurulu üyeleriyle partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay Başkanlığınca 2 Ocak'ta açıklanan resmi verilere göre AK Parti'nin Türkiye genelindeki üye sayısının 664 bin 568 artarak, 11 milyon 543 bin 301'e yükseldiğini söyledi.

Bu artışın teşkilatların özverili çalışmaları sonucu gerçekleştiğini ifade eden Özturan,"2025 yılı itibarıyla Siirt'te 4 bin 360 yeni üyeyle birlikte 44 bin 677 üyeye ulaştık. Ciddi ve başarılı bir ivme yakalamış bulunuyoruz. AK Parti, ilk günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış, talep ve beklentileri sahadan okuyarak, karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir." dedi.

Bu ivmeyi yeni yılda da sürdüreceklerini belirten Özturan, milletle kurulan güçlü bağın AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Partinin siyaseti kapalı salonlarda değil, milletin içinde ve milletle birlikte yürüttüğünü söyleyen Özturan, şunları kaydetti:

"Açıklanan üye artışı yalnızca sayısal bir büyümeyi değil, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de ortaya koymuştur. AK Parti, farklı sosyal kesimleri ortak hedefler etrafında buluşturan güçlü bir siyasi harekettir. 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda, milletin taleplerini merkeze alan siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir. Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti ve milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, ülkemizin geleceği için aynı inanç ve azimle yoluna devam edecektir."

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım

Maduro, ABD'de hakim karşısında! İşte duruşmadaki ilk sözleri
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik

İşte merakla beklenen Erdoğan-Trump görüşmesinde konuşulanlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Kim Milyoner Olmak ister'e damga vuran 300 bin lira değerindeki soru! Şıklara dikkat

300 bin lira kazanmak işte bu kadar kolay! Şıklara dikkat
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi

Elif'in defnedildiği yerle ilgili kahreden detay