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AK Parti'nin Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni dönemde hayata geçireceği projeleri tanıttı

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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yerel seçimlerde yeniden aday gösterildiği programda, kentin eksiklerini giderecek 35 proje hakkında bilgi verdi. AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve MHP İl Başkanı Osman Yüce de Asya'nın yanında olduklarını belirtti.

Ak Parti'nin Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni dönemde kentte hayata geçirmeyi planladıkları projeleri tanıttı.

Yerel seçimlerde yeniden aday gösterilen Asya, öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, iyi bir yol haritası belirlediklerini söyledi.

Şehrin eksiklerini giderecek 35 proje hazırladıklarını anlatan Asya, şunları kaydetti:

"İnsanlarımıza bu taahhütlerle yola çıktık. Yola çıkınca da Anadolu şehirlerinden çok daha fazlasını yapacağımızı söyledik. Yola çıkınca kısa, orta ve uzun vadeli palanlarımızla hizmete başladık. Hiç bir şekilde kaynak bulmayacağımız endişesi olmadı. Biz cumhur ittifakının adayıyız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne kadar adayıysak Ak Parti'nin de o kadar adayıyız. Bir birinden farklı görmüyoruz. Bu çizgiye gelmemize vesile olan büyüklerimize teşekkür ediyorum."

Ak Parti İl Başkanı Melik Emre ile MHP İl Başkanı Osman Yüce de konuşma yaparak Asya'nın yanında olduklarını belirtti.

Asya'nın hazırladıkları projeleri tek tek anlattığı toplantıya AK Parti İl yönetimiyle çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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