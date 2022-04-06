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AK Parti'nin kütüphanesinde 20 bini aşkın kaynak bulunuyor

AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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AK Parti'nin kütüphanesinde 20 bini aşkın kaynak bulunuyor

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığına bağlı kütüphanede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm konuşmalarının yanı sıra 20 binin üzerinde yazılı kaynak yer alıyor.

Ak Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığına bağlı kütüphanede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm konuşmalarının yanı sıra 20 binin üzerinde yazılı kaynak yer alıyor.

Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 2008'de Ak Parti'de açılan kütüphanede kitaplar, seçim beyannameleri ve Erdoğan'ın tüm konuşmaları bulunuyor.

Ak Parti'nin 20 yılda attığı tüm adımların yer aldığı kütüphanede, Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabı ve İngilizce yayınların da olduğu 20 bini aşkın kaynak bulunuyor.

Ziyaretçileri arasında bakanlar, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin de bulunduğu kütüphanede, siyaset bilimi, ekonomi, tarih, felsefe, hukuk, İslam tarihi ve felsefesi alanlarında kitaplara ulaşılabiliyor.

Seçim arşivi özelliği de taşıyor

Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığına bağlı olarak faaliyetini sürdüren kütüphane, seçim arşivi özelliği de taşıyor. Özellikle vize ve final döneminde üniversite öğrencilerinin ders çalışmak için uğradığı kütüphanede, AK Parti politikaları, siyaset bilimi ve ilgili disiplinler alanında yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler de çalışma imkanı buluyor.

15 Temmuz şehit ve gazilerinden alınan özel kişisel eşyalar ve şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu özel alanın da yer aldığı kütüphane, haftanın her günü ziyaret edilebiliyor.

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Araştırma Geliştirme, cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Haberler

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