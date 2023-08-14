Ak Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Ak Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında AK Partinin 22 yıl boyunca ülkenin kalkınması ve milletin refahı için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emin adımlarla ilerlediğini belirten İba, parti teşkilatlarının Türk milletine hizmetkarlık yapmanın onurunu yaşadığını ifade etti.

Partisinin kuruluş yıl dönümünü tebrik eden İba, şunları kaydetti:

"14 Ağustos 2001 tarihinde, Türkiye'nin büyük zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde kurulan AK Partimiz, milletin umudu ve beklentisi olmuştur. Hamurunu milletimizin yoğurduğu, kumaşını milletimizin dokuduğu AK Partimiz her dönem hamdolsun ki daha da güçleniyor. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Ak Parti'mizin 22. kuruluş yıl dönümünü kutlu olsun. 2024 yılının Edirne ve tüm ilçelerinin AK Parti belediye hizmetleriyle tanışması dileğiyle."