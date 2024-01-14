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AK Parti'nin İstanbul'da İETT'ye bağlı özel otobüs kumpası

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AK Parti'nin İstanbul'da İETT'ye bağlı özel bir halk otobüsünün sahibiyle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği, sonra da set kurup çekim yaptığı ortaya çıktı. İBB ekiplerince yapılan inceleme sonucunda olayın AK Parti tarafından hazırlanan bir 'kumpas' olduğu belirlendi.

Ak Parti'nin İstanbul'da İETT'ye bağlı özel bir halk otobüsünün sahibiyle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği, sonra da set kurup çekim yaptığı ortaya çıktı. İBB ekiplerince yapılan inceleme sonucunda olayın AK Parti tarafından hazırlanan bir 'kumpas' olduğu belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal medya hesabından, AKP'nin İstanbul'da bir özel halk otobüsünün sahibiyle anlaşıp otobüsü 'bozuk' gibi göstermek için para verdiği, çekimler için de set kurduğu görüntülere yer verdi. Halk otobüsünün ruhsatı İBB tarafından iptal edildi.

İstanbul'da bozuk gibi gösterilen İETT'ye bağlı özel otobüsün AK Parti tarafından kiralandığı ve yapılan çekimlerin tamamen mizansen olduğu tespit edildi. İBB Haber sosyal medya hesabı tarafından yapılan paylaşımda yapılan inceleme sonunda bozuk olmayan İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün arızalı gibi gösterildiği, çekimler için set kurulduğu ve yolcu gibi gösterilen kişilere aracın ittirildiği belirlendi. İBB Haber sosyal medya hesabında yer alan görüntülü habere göre olay şöyle gelişti:

İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün sahibiyle anlaşılarak bozuk gibi gösterildi. Yapılan denetim sonucunda halk otobüsünün görev yerinin çok uzağında olduğu tespit edildi. Aracın Beykoz- Kavacık bölgesinde çalıştığı; sefer günü ise araç sahibinin talimatıyla şoförün sisteme arıza bilgisi girip seferine çıkmadığı anlaşıldı. Araç, Eyüp Sultan bölgesine gidip burada yol kenarına alınırken, çekim malzemelerinin hazırlandığı görüldü. Araç içinde yapılan konuşmalardan çekimin AK Parti için yapıldığı anlaşılırken, aracın arka kamera görüntüleri incelendiğinde ise kast ekibinden oyuncuların otobüsün arkasında toplandığı görüldü. Aracın arkasında sis efekti verilerek duman çıkması sağlandı ve yolcu gibi görünen oyuncuların aracı itme mizanseni çekildi.

İETT, izinsiz olan ve suç unsuru taşıyan çekim nedeniyle aracın ruhsatını iptal etti. Yapılan incelemelerde araç sahibinin 15 bin lira karşılığında bu çekimi kabul ettiği belirlendi.

14 Mayıs seçimlerinden önce de sık sık İstanbul metrosuna ait asansör ve yürüyen merdivenlerin bozuk olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış, İBB bunun bir kumpas olduğunu açıklayarak, gerçek görüntü videoları yayınlamıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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