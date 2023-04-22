AK PARTİ'NİN BAHÇELİEVLER'DEKİ SEÇİM BÜROLARININ ÖNÜNDE DUYULAN SİLAH SESLERİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Ak Parti'nin Bahçelievler'deki iki ayrı mahallede bulunan seçim bürolarının önünde duyulan silah sesleri polisi harekete geçirdi. Her iki seçim bürosunda da yaralanan olmazken, olayın ardından bölgeye gelen AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Yanılmıyorsam 5 el emniyetten aldığımız bilgilere göre, ateş ederek kaçıp devam etmişler. Emniyet güçlerimize güveniyoruz, bu saldırıyı gerçekleştiren hainleri, teröristleri en kısa sürede yakalayacaklardır" dedi.

Bahçelievler'de Kocasinan Merkez Mahallesi, Yenibosna Kocasinan Yolu Caddesi'nde bulunan seçim irtibat bürosunun önünden motosikletle geçen iki kişiden biri havaya ateş ettiği bildirilmiş ve olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Polis buradaki incelemelerini sürdürürken, bu kez de yine Yenibosna AK Parti Kuleli Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde havaya 4 el ateş edildiği ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Seçim bürolarının çevresinde güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı. Olayın duyulmasının hemen ardından Kocasinan Yolu Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'na gelen AK Parti İstanbul il Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, açıklamalarda bulundu.

"5 EL ATEŞ ETTİKTEN SONRA KAÇIP GİTMİŞLER"

"HİÇBİR ATEŞ HİÇ BİR MERMİ BİZİ DURDUĞUMUZ YERDEN DÖNDÜREMEZ"

KULELİ'DE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bahçelievler'de meydana gelen olayla ilgili İstanbul Valiliği'nde açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bahçelievler İlçemiz Kocasinan Mahallesi'nde bulunan AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında silahla havaya ateş edildiği yönündeki ihbar üzerine olay yerine güvenlik görevlileri sevk edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; bir motosikletteki iki kişiden birinin seçim irtibat bürosu önünden geçerken havaya (5) el ateş ettiği, seçim irtibat bürosunun bulunduğu binanın üst katlarında (4) adet mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde (5) adet kovan elde edilmiş olup, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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