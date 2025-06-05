AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'ndan Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'ndan Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı
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AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Programda milletvekilleri ve partililerin katılımıyla selamlama konuşmaları yapıldı.

Ak Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

İl Başkanlığında düzenlenen programa, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, İl Başkanı Muhammet Feyzi Aygün, Merkez İlçe Başkanı Serhat Sonugelen, İl Gençlik Kolları Başkanı Necati Yurtbilir ile partililer katıldı.

Programda milletvekilleri Çalışkan ve Özgün ile İl Başkanı Aygün, selamlama konuşması yaptı.

Çocukların da katıldığı programda, katılımcılar bayramlaştı.

Etkinlik, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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