AK Parti MYK toplantısı sona erdi - Haberler

AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 2 saat 35 dakika sürdü.
AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel