AK Parti MYK toplantısı sona erdi - Haberler

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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 2 saat 35 dakika sürdü.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

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