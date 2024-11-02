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Erdal Şentürk AK Parti Muş Merkez İlçe Başkanlığına Seçildi

Erdal Şentürk AK Parti Muş Merkez İlçe Başkanlığına Seçildi
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AK Parti Muş Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi, öğretmenevi konferans salonunda gerçekleştirildi. Kongrede konuşan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Şükrü Erdinç, Türkiye'nin 23 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hizmet ettiğini vurguladı. Ardından yapılan seçimde Erdal Şentürk, AK Parti Muş Merkez İlçe Başkanlığına tek liste ile seçildi.

Ak Parti Muş Merkez İlçe Başkanlığına Erdal Şentürk seçildi.

Ak Parti Muş Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi, öğretmenevi konferans salonunda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Şükrü Erdinç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır bu ülkeye hizmet ettiklerini söyledi.

Vatandaşın refah seviyesini yükseltmek, çocuklara güzel bir ülke bırakmak için durmadan, yorulmadan gayret ettiklerini belirten Erdinç, şunları kaydetti:

"Attığımız her adım karşısında ya darbe vurmaya çalışıldı yada bu ülkede terörle vatandaşımızın huzuru kaçırılmaya çalışıldı. Kardeşlik iklimi yükseldikçe başka meseleler ortaya çıkmaya başladı. Hemen bir gün sonrasında Türkiye'nin savunma sanayisine saldırı gerçekleştirildi. O saldırıda 5 şehidimiz oldu. 'Bu ülkede birlik, beraberlik içerisinde yürüyelim' denildiğinde karşımıza birileri çıkıyor. Bu taşeronluğu yapanlara fırsat vermeyeceğiz."

Kente yapılan yatırım ve hizmetlerden söz eden AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından tek liste girilen seçimde AK Parti Muş Merkez İlçe Başkanlığına Erdal Şentürk seçildi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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