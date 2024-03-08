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AK Parti Muş Kadın Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için basın açıklaması yaptı

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AK Parti Muş Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, AK Parti'nin kadınların karar alma mekanizmalarına katılımını artırmak için pek çok düzenleme yaptığı vurgulandı.

Ak Parti Muş Kadın Kolları Başkanlığı "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Partide toplanan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Muş Kadın Kolları Başkanı Şeyma Arslan, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların, bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti.

81 ilde açılan üniversiteler ile üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artışın yaşandığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Kız öğrencilerin okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002'den bugüne yüzde 13,5'ten 51'lere ulaştı. Kamuda kadın istihdamı yüzde 40'ı aştı. Hükümetlerimiz döneminde kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşvikleri artırdık. İŞKUR, KOSGEB, ORKÖY, TKDK programlarını hayata geçirerek kadın istihdamına destek olduk. Kadın girişimcilerin üretime katılımıyla ekonomik anlamda daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağladık. Kooperatifler Kanunu'nda, Gelir Vergisi Kanunu'nda kadınlar lehine yapılan düzenlemeler ve SGK teşvikleri ile kadının iş gücüne katılma oranı yüzde 36 düzeyine ulaştı."

Kaynak: AA / Güncel

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