AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker ve beraberindekiler Ankara'da ziyaretlerde bulundu AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker, beraberindeki heyetle Ankara'da ziyaretlerde bulundu. Ak Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker, beraberindeki heyetle Ankara'da ziyaretlerde bulundu. Ülker, yönetim kurulu üyeleri ve ilçedeki mahalle başkanları ile AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektiren Ülker ve beraberindekiler, ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Millet Kütüphanesi, Millet Cami ve 15 Temmuz Müzesi'ni gezen heyet, AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile buluştu. Ziyaretlere AK Parti MKYK üyesi Mustafa Köse, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu da eşlik etti. AA / Süleyman Elçin - Güncel Muratpaşa AK Parti Hisarcık Ankara Güncel Haberler

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