AK Parti Muğla Milletvekili Mete, Yatağan'da muhtar ve mermercilerle buluştu

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla'nın Yatağan ilçesinde muhtarlar ve mermercilerle bir araya geldi.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla'nın Yatağan ilçesinde muhtarlar ve mermercilerle bir araya geldi.

Muhtarlar ile yapılan toplantıda konuşan Mete, Yatağan, Muğla ve ülke için istikrarın önemini vurgulayarak, 28 Mayıs'ın 14 Mayıs'ta yakılan Türkiye Yüzyılı meşalesinin taçlandırılacağı gün olacağını söyledi.

Mete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için çizdiği istikrarın devamının, demokrasinin temel yapı taşlarından muhtarların da omuz vermesiyle devam edeceğini belirtti.

Mete, "Yatağanımıza son dört yıldır verebildiğimiz hizmetler yerel yönetimlerdeki istikrarın meyvesidir. Güçlü Cumhurbaşkanlığı, güçlü Meclis ve güçlü yerel yönetim birbirinden ayrı düşünülemeyecek yönetim biçimidir. Sizlerle 28 Mayıs'ta Yatağanın her mahallesinden daha güçlü bir ses vererek doğru adamla yürüyüşümüzün devam edeceğine inancımız tamdır." diye konuştu.

Daha sonra Kar Maden işletmesinde çalışan mermer işçileri ile buluşan Mete, burada çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Programa Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve ilçe başkanı Ersöz Güler de eşlik etti.